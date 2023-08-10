ЗАЭС на грани блекаута из-за потери питания – Энергоатом

Ночью 10 августа временно захваченная российскими войсками Запорожская атомная электростанция потеряла питание по основной внешней линии электропередачи напряжением 750 кВ. Об этом заявили в НАЭК "Энергоатом", сообщает Укринформ.

После этого ЗАЭС пришлось переключить на единственную доступную резервную линию 330 кВ, отключение которой чревато потерей внешнего питания (блэкаут), говорится в сообщении.

"В случае этого сценария главную угрозу ядерной и радиационной безопасности несет пребывание 4-го энергоблока Запорожской АЭС в состоянии "горячая остановка", которую оккупанты эксплуатируют с нарушением условий лицензии на эксплуатацию Реакторных установок АЭС украинского регулятора (Госатомрегулирования)" , - подчеркнули в Энергоатоме.

Как заявил и.о. исполнительного директора Энергоатома Тарас Ткач, в случае полной потери внешнего питания произойдет отключение главных циркуляционных насосов станции и энергоблок перейдет в режим "естественной циркуляции".

"В этом случае необходимо срочно "расхладить" его при отсутствии охлаждающих насосов" , - отметил Тка﻿ч.

Такой режим тяжел для реакторной установки, его продолжительность ограничена проектом и может привести к отказу основного оборудования энергоблока.

Как подчеркнули в компании, дальнейшая оккупация ЗАЭС Россией постоянно приближает станцию к катастрофе. Именно поэтому Запорожскую АЭС "необходимо немедленно вернуть под полный контроль законного оператора - НАЭК "Энергоатом", с последующим приведением станции к нормальному режиму эксплуатации и восстановлением ядерной и радиационной безопасности"