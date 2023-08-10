ВСУ за сутки уничтожили около 600 окупантов и 16 танков

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще около 580 российских оккупантов, а также уничтожили 16 танков, 15 артиллерийских систем, вертолет и другую военную технику противника.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.08.23 ориентировочно составили: