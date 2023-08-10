ВСУ за сутки уничтожили около 600 окупантов и 16 танков
За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще около 580 российских оккупантов, а также уничтожили 16 танков, 15 артиллерийских систем, вертолет и другую военную технику противника.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.08.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 252200 (+580) человек ликвидировано,
- танков – 4278 (+16),
- боевых бронированных машин – 8303 (+13),
- артиллерийских систем – 5028 (+15),
- РСЗО – 711 (+0),
- средств ПВО – 469 (+0),
- самолетов – 315 (+0),
- вертолетов – 313 (+1),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4179 (+4),
- крылатых ракет – 1377 (+0),
- кораблей / катеров – 18 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 7495 (+16),
- специальной техники – 746 (+4).