ВСУ за сутки уничтожили около 600 окупантов и 16 танков

ВСУ за сутки уничтожили около 600 окупантов и 16 танков
Фото: Facebook

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще около 580 российских оккупантов, а также уничтожили 16 танков, 15 артиллерийских систем, вертолет и другую военную технику противника.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.08.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 252200 (+580) человек ликвидировано,
  • танков – 4278 (+16),
  • боевых бронированных машин – 8303 (+13),
  • артиллерийских систем – 5028 (+15),
  • РСЗО – 711 (+0),
  • средств ПВО – 469 (+0),
  • самолетов – 315 (+0),
  • вертолетов – 313 (+1),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4179 (+4),
  • крылатых ракет – 1377 (+0),
  • кораблей / катеров – 18 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 7495 (+16),
  • специальной техники – 746 (+4).

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