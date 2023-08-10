Россияне стали чаще обстреливать оккупированные территории – Гуменюк

Российские оккупанты стали чаще использовать "имитационные маневры" и обстреливать оккупированные ими же территории﻿. Об этом рассказала в эфире национального телемарафона спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк, сообщает Деловая столица.

"Россияне часто имитируют оставление определенных населенных пунктов, затем снова в них возвращаются. Но в той паузе, пока они отсутствовали, как правило, очень мощно обстреливают эти населенные пункты. Затем с разъяснительной работой идут к местным, что это были Силы обороны" , — сказала она.

Гуменюк добавила, что россияне усилили и обстрелы оккупированных территорий Херсонщины с помощью авиации.

"Мы видим еще один маневр — это продолжение использования тактической авиации, которую они очень часто применяют на Бериславском направлении и отправляют с ее помощью управляемые авиационные бомбы. В последнее время они начали бомбить и именно левый берег... Это значит, что они пытаются бомбить свои территории — которые они провозглашают своими, свои же подразделения, чтобы потом выдавать это за работу Сил обороны" , — сказала спикер.

Она отметила, что враг в условиях гибридной войны использует все: наземную артиллерию, авиацию и информационный фронт.