Госдеп: Обязательства по безопасности для Украины должны сохраниться и при Трампе

Долгосрочные соглашения о безопасности Украины должны пережить любую администрацию. Об этом заявил пресс-секретарь Госдепа Мэтью Миллер, сообщает Голос Америки.

Отвечая на вопрос, изменится ли помощь Украине, если следующим президентом США станет Дональд Трамп, он сказал, что помощь будет закреплена в соответствующих межгосударственных соглашениях, которые останутся в силе, независимо от того, кто будет президентом США.

"Мы должны закрепить долгосрочные соглашения о безопасности, которые переживут любую администрацию, любое правительство как здесь, в Соединенных Штатах, так и между нашими союзниками и партнерами, взявшими на себя долгосрочные обязательства по безопасности Украины" , — сказал Миллер на брифинге в среду.

Также Миллер добавил, что в настоящее время Соединенные Штаты обсуждают с Украиной, как будут выглядеть эти обязательства по безопасности.

"Мы ведем дискуссии с Конгрессом о том, какой должна быть наша текущая позиция по финансированию Украины и какой должна быть долгосрочная позиция" , - рассказал Миллер.

Также он подчеркнул, что внешнеполитическая поддержка США зависит не только от решения президента, но и Конгресса.

"Каждый раз, когда мы просили у Конгресса выделить больше поддержки для правительства Украины, украинских военных и народа Украины, Конгресс всегда соглашался. И мы ожидаем, что так будет и дальше" , - отметил пресс-секретарь Госдепа.

Ранее телеканал CNN сообщал со ссылкой на американских чиновников, что чиновники США и Европы обеспокоены тем, что президент России рассчитывает дождаться ослабления поддержки Украины после президентских выборов в США в следующем году.