Госдеп: Обязательства по безопасности для Украины должны сохраниться и при Трампе
Долгосрочные соглашения о безопасности Украины должны пережить любую администрацию. Об этом заявил пресс-секретарь Госдепа Мэтью Миллер, сообщает Голос Америки.
Отвечая на вопрос, изменится ли помощь Украине, если следующим президентом США станет Дональд Трамп, он сказал, что помощь будет закреплена в соответствующих межгосударственных соглашениях, которые останутся в силе, независимо от того, кто будет президентом США.
"Мы должны закрепить долгосрочные соглашения о безопасности, которые переживут любую администрацию, любое правительство как здесь, в Соединенных Штатах, так и между нашими союзниками и партнерами, взявшими на себя долгосрочные обязательства по безопасности Украины", — сказал Миллер на брифинге в среду.
Также Миллер добавил, что в настоящее время Соединенные Штаты обсуждают с Украиной, как будут выглядеть эти обязательства по безопасности.
"Мы ведем дискуссии с Конгрессом о том, какой должна быть наша текущая позиция по финансированию Украины и какой должна быть долгосрочная позиция", - рассказал Миллер.
Также он подчеркнул, что внешнеполитическая поддержка США зависит не только от решения президента, но и Конгресса.
"Каждый раз, когда мы просили у Конгресса выделить больше поддержки для правительства Украины, украинских военных и народа Украины, Конгресс всегда соглашался. И мы ожидаем, что так будет и дальше", - отметил пресс-секретарь Госдепа.
Ранее телеканал CNN сообщал со ссылкой на американских чиновников, что чиновники США и Европы обеспокоены тем, что президент России рассчитывает дождаться ослабления поддержки Украины после президентских выборов в США в следующем году.