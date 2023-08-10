Ким Чен Ын приказал военным КНДР готовиться к наступательной войне – СМИ

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приказал военному командованию готовить армию к наступательным действиям для выполнения ею миссии по сдерживанию войны. Об этом говорится в сообщении северокорейского центрального информагентства KCNA, сообщает Укринформ.

Соответствующий письменный приказ Ким подписал по итогам расширенного заседания Центральной военной комиссии руководящей в КНДР Трудовой партии Кореи, на котором отмечалось, что «вражеские силы становятся все более нескрываемыми в своем безрассудном военном противостоянии», заставляя Северную Корею вооружаться и находиться в "идеальной готовности".

Как говорится в сообщении KCNA, северокорейский лидер "глубоко обобщил и проанализировал текущую ситуацию на Корейском полуострове и близ него и сделал вывод о необходимости дальнейшего усиления подготовки Народной армии Северной Кореи к наступательным действиям".

Ким также отметил важность сильной армии для реализации военной стратегии ЦК партии и призвал обеспечить производство более мощных мобильных ударных средств и их передачу вооруженным силам для выполнения миссии сдерживания войны.

На фотографиях KCNA видно, как Ким разговаривает с военными руководителями перед размытой картой Южной Кореи, указывая пальцем на места, где, кажется, были Сеул и район размещения генерального штаба южнокорейских вооруженных сил в 160 километрах южнее столицы.

Заседание северокорейских военных состоялось в преддверии старта ежегодных учений Южной Кореи и Соединенных Штатов Ulchi Freedom Shield позже этого месяца, которые в Пхеньяне назвали репетицией вторжения на Север.

В последнее время КНДР, похоже, пытается продемонстрировать свои военные мускулы. Так, на прошлой неделе Ким провел трехдневную инспекцию основных оружейных заводов страны и призвал руководителей продолжать модернизацию и массовое производство оружия и боеприпасов.