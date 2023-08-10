В США полицейские застрелили мужчину, который угрожал убить Байдена

В штате Юта полиция при попытке ареста застрелила мужчину, который угрожал убить президента США Джо Байдена, сообщает Европейская правда.

Перед поездкой Байдена в Юту спецагенты ФБР пришли арестовать мужчину Крейга Робертсона. Во время попытки ареста его застрелили.

"Инцидент произошел, когда спецагенты попытались выполнить арест и ордер на обыск в доме" , – прокомментировал представитель ФБР.

Осведомленный собеседник сказал журналистам, что сотрудники FBI SWAT отдавали ему приказы, но он навел на них оружие.

Мужчине грозили три уголовных обвинения, в том числе за угрозы президенту и противодействие сотрудникам полиции угрозами.

По данным следствия, у него была снайперская винтовка и другое стрелковое оружие.

Последние из онлайн-угроз от Робертсона в адрес Байдена прозвучали перед поездкой президента в Юту. Робертсон прямо написал, что по этому случаю "вытрет пыль со своей M24".

Мужчина в последние месяцы также угрожал другим политикам-демократам и прокурорам, которые ведут расследование против экс-президента Дональда Трампа.

Агенты ФБР уже приходили к Робертсону в марте после очередных публикаций с угрозами в соцсетях. Он тогда отказывался общаться с ними и сказал "не возвращаться без ордера", а потом в соцсетях написал адресованный ФБР пост, где заявил, что они "не понимают, как близко подошли к "бабаху", очевидно намекая, что готов был применить оружие.