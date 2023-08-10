Медведчук судится в Украине за право быть адвокатом

Обвиняемый в государственной измене и один из бывших руководителей запрещенной пророссийской партии «ОПЗЖ» Виктор Медведчук, находящийся сейчас в России, подал иск, чтобы снова заниматься адвокатской деятельностью в Украине. Экс-нардеп хочет оспорить решение Дисциплинарной палаты Квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Киевской области. Об этом в Facebook сообщил депутат Киевоблсовета и адвокат Роман Титикало.

По его словам, Киевский окружной административный суд месяцами не открывает производство по обычным делам, а по этому «все произошло очень оперативно».

В комментарии Руху «ЧЕСНО» Титикало сказал, что у иска Медведчука нет перспектив, поскольку отсутствуют основания для его удовлетворения. В то же время он рассказал о возможных сценариях развития событий.

«Учитывая, что у Медведчука связи в судебном, правоохранительном и адвокатском сообществах — я не исключаю попытки добиться положительного решения суда. Но это маловероятно. С другой стороны, я подозреваю, что это может делаться для пиара не для украинской аудитории, а для московитов. В своих объяснениях, которые Медведчук подавал в КГКА, он обосновывал мотивы подачи жалобы и открытия дисциплинарного производства тем, что это вроде бы связано с политическим преследованием и репрессиями из-за его политических взглядов” , — рассказал адвокат.

По информации Руху «ЧЕСНО», в этом деле интересы Виктора Медведчука представляет адвокат Алексей Калинников, являющийся преподавателем в Высшей школе адвокатуры Национальной ассоциации адвокатов Украины. Ее много лет возглавляет соратница Медведчука Лидия Изовитова.

Напомним, за день до широкомасштабного вторжения российских войск в Украину в 2022 году Медведчук, на тот момент подозреваемый по делу о закупке угля из России из-за оккупированных территорий, сбежал из-под домашнего ареста. Он скрывался от следствия около полутора месяцев и был задержан при попытке побега в Россию.

Его обвинили в государственной измене. Впоследствии президент Владимир Зеленский заявил, что лишил Медведчука гражданства Украины. После этого Верховная Рада забрала у него депутатский мандат. Позже Украина передала Медведчука России в обмен на пленных украинских военных.