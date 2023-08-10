Удар окупантов по Запорожью: количество погибших возросло

Число жертв и пострадавших в результате удара россиян по жилому кварталу Запорожья 9 августа возросло – по состоянию на утро 10 августа известно о 3 погибших и 9 раненых, среди которых младенец.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко.

"Три погибших и девять травмированных, среди них 11-месячный ребенок - следствие удара по областному центру. Российский снаряд унес жизни 43-летнего мужчины и молодых женщин 19 и 21 лет" , - сообщил он.

Сначала после обстрела сообщали о трех погибших. Впрочем, позже министр внутренних дел сообщил, что удалось реанимировать человека, которого считали погибшим.

По данным ОВА, за минувшие сутки российские оккупанты нанесли 82 удара по 21 населенному пункту Запорожской области. Из артиллерии били по территории Гуляйполя, Орехова, Железнодорожного, Новоандреевки, Новодаровки, Левадного, Белогорья, Красного, Степногорска, Степного, Плавней, Малых Щербаков, Пятихаток, Лобкового и Каменского.

Также зафиксировано 4 авиационных удара по Орехову и Малой Токмачке, 4 беспилотника атаковали Гуляйполе, Малиновку, Ольговское и Новодаровку. Также по Гуляйполю, Железнодорожному, Ольговскому и Левадному россияне били из РСЗО. По Запорожью и Подгорному нанесли два ракетных удара.

В результате удара по Гуляйполю пострадала семья: ранения получили женщины 55 и 66 лет и мужчины 39 и 68 лет, которых госпитализировали.

Поступило 54 сообщения о разрушении жилых домов, образовательных учреждениях и других социальных объектах инфраструктуры.