Украина отчиталась США об использовании кассетных боеприпасов - CNN

Украина подала США отчет о применении против России американских кассетных боеприпасов, рассказал изданию CNN украинский чиновник. Он добавил, что речь идет как о количестве выпущенных снарядов, так и о числе уничтоженных российских целей, сообщает Зеркало недели.

Запрос на отправку Киевом отчета подал Вашингтон. Это было предусмотрено соглашением о поставках Украине артиллерийских кассетных снарядов DPICM.

СМИ напоминает, что ни Украина, ни США, ни Россия не подписали конвенцию, запрещающую производство кассетных боеприпасов и их применение. Кстати, подписантами этого документа являются более 100 стран.

Напомним, Украина получила от США кассетные боеприпасы в середине июля, ведь именно тогда от российской стороны посыпались жалобы об их использовании ВСУ на фронте. Через некоторое время в США заявили, что Силы обороны эффективно применяют новое для них вооружение. Более того, Киев дал Вашингтону письменные гарантии относительно "очень осторожного" использования этих боеприпасов с минимизацией любых рисков для мирных жителей