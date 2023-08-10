Ночная атака беспилотниками: ПВО уничтожила 7 из 10 "Шахедов"
В ночь на 10 августа российские оккупанты запустили 10 беспилотников-камикадзе типа Shahed. Силам ПВО удалось сбить 7 дронов.
Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.
Запуск ракет произвели с северо-восточного направления из района Курска. Атака продолжалась с 23:00 до 4:00.
"Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил во взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны уничтожены 7 вражеских беспилотников. Применены зенитные управляемые ракеты и стрелковое оружие подразделений непосредственного прикрытия", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что ночью беспилотники атаковали Ровенскую область, уничтожена нефтебаза в Дубенском районе.
За прошедшие сутки авиация Воздушных Сил ВСУ совершила более четырех десятков самолетовылетов, 20 из них – на огневое поражение вражеских объектов, районов сосредоточения техники и живой силы, отметили в командовании.