Ночная атака беспилотниками: ПВО уничтожила 7 из 10 "Шахедов"

В ночь на 10 августа российские оккупанты запустили 10 беспилотников-камикадзе типа Shahed. Силам ПВО удалось сбить 7 дронов.

Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

Запуск ракет произвели с северо-восточного направления из района Курска. Атака продолжалась с 23:00 до 4:00.

"Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил во взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны уничтожены 7 вражеских беспилотников. Применены зенитные управляемые ракеты и стрелковое оружие подразделений непосредственного прикрытия" , - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ночью беспилотники атаковали﻿ Ровенскую область, уничтожена нефтебаза в Дубенском районе.

За прошедшие сутки авиация Воздушных Сил ВСУ совершила более четырех десятков самолетовылетов, 20 из них – на огневое поражение вражеских объектов, районов сосредоточения техники и живой силы, отметили в командовании.