Оккупанты сбросили авиабомбу на Купянск, поврежден горсовет – ОВА

Российские оккупанты в полночь 10 августа сбросили авиабомбу на Купянск, в результате атаки повреждено здание городского совета.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В полночь враг нанес удар по г. Купянск управляемой авиабомбой ФАБ-250. Повреждено здание горсовета.

В 7:30 враг снова обстрелял Купянск, поврежден дом. На данный момент информация о пострадавших не поступала" , – сообщил Синегубов.

Также ночью россияне обстреляли село Кондрашовка Купянского района - получили ранения 41-летний гражданский мужчина и 39-летняя женщина.

За прошедшие сутки оккупанты массированно обстреливали населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов с использованием управляемых авиабомб и другого вооружения.

В частности, под вражеским огнем были Купянск, Петропавловка, Первомайское, Чернещина, Подолы, Двухлетняя, Масютовка и другие населенные пункты. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки, произошли пожары.

Пиротехники ГСЧС в сутки обезвредили 92 взрывоопасных предмета.▪️

На Купянском направлении украинские защитники отразили атаки врага в районах Синьковки и Ивановки. оккупанты понесли потери.