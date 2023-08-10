Пекин призывает США отменить ограничение инвестиций в Китай

Пекин резко отреагировал на указ президента США Джо Байдена об ограничении американских инвестиций в Китае, назвав его актом устрашения и экономического принуждения, направленным на лишение Китая права на развитие, и призвал немедленно его отменить, сообщает Укринформ.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел КНР.

"Ограничение инвестиций американских компаний в Китае под прикрытием национальной безопасности является явным актом чрезмерного расширения концепции безопасности и политизации взаимодействия с бизнесом, настоящая цель которого состоит в том, чтобы лишить Китай его права развиваться и эгоистично добиваться господства США" , – говорится в заявлении.

В нем отмечается, что Китай решительно протестует против этих ограничений и выразил серьезный демарш американской стороне.

"Это откровенное экономическое и техническое принуждение, акт устрашения, который серьезно нарушает принципы рыночной экономики и честной конкуренции… и наносит ущерб интересам как Китая, так и США" , - подчеркнули в дипломатическом ведомстве.

В МИДе отметили, что президент Байден пообещал не пытаться отсоединиться от Китая или остановить его экономическое развитие, поэтому призвали Соединенные Штаты выполнить это обязательство… и немедленно отменить ограничения на инвестиции в Китае, создав благоприятную среду для китайско-американского делового сотрудничества.

"Китай будет внимательно следить за развитием событий и решительно защищать наши права и интересы" , – говорится в заявлении.

Ранее президент США Джо Байден подписал указ об ограничении﻿ американских инвестиций в производство отдельных видов технологий и продукции, связанных с национальной безопасностью в Китае.