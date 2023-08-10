ВСУ сдерживают наступление РФ на Купянском и Лиманском направлениях – Генштаб

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских войск в Купянском и Лиманском направлениях. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев, сообщает Укринформ.

"Силы обороны Украины продолжают введение наступательной операции на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. На направлении Урожайного, южнее и юго-восточнее Старомайорска имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах" , - проинформировал он.

Спикер отметил, что противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новокалинового, Авдеевки, Победы и Новомихайловки.

"Враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике" , - добавил Ковалев.

Он отметил, что противник продолжает оказывать мощное сопротивление, осуществляет перемещение подразделений и войск, активно применяет свои резервы.

По словам Ковалева, на Бахмутском направлении украинские воины продолжают вести наступательные действия, к югу от города Бахмут закрепляется на достигнутых рубежах.

Также он отметил, что за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районе северо-восточнее Дружбы, предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в окрестностях Клищиевки.