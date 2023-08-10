Резников показал бронемашины Senator, которые ВСУ получили от Канады
Канада передала украинским военным бронированные машины Senator. Новую технику показал на своей странице в Twitter министр обороны Алексей Резников, сообщает Деловая столица.
"Эти бронемашины помогут защитить наших военных во время боевых задач и спасут тысячи жизней. А эти люди побеждают в войне", — прокомментировал он.
Резников поблагодарил за бронированные машины канадских коллег Аниту Ананд и Билла Блэра, а также народ Канады. Он также отметил, что у Канады и Украины есть одинаковые взгляды на ситуацию на поле боя.
Министр также попробовал проехать на Senator по бездорожью.