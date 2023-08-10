Россияне за сутки атаковали 10 областей Украины – данные ОВА

За сутки российские войска совершили атаки на 10 областей Украины. Об этом говорится в сводной информации областных военных администраций о ситуации в регионах Украины по состоянию на 9.00 четверга, 10 августа, сообщает Укринформ.

Ночью Ровенская область подверглась массированной атаке беспилотниками. Разрушена нефтебаза в Дубенщине. Жертв нет. На месте происшествия работают 45 спасателей и 14 единиц техники. Задействованный пожарный поезд. Работают следственные комиссии. Химический и радиационный фон в норме.

В Черниговской области за сутки враг совершил 5 обстрелов из минометов Новгород-Северского и Корюковского районов.

В Сумской области ночью и утром россияне совершили 4 обстрела приграничья. Зафиксировано 28 взрывов: три минометных – (26 взрывов), один артиллерийский – (два взрыва). Обстрелы потерпели Хотинская, Краснопольская, Зноб-Новгородская, Середино-Будская общины. Вчера в течение дня россияне совершили 15 обстрелов приграничья Сумщины. Обстрелы потерпели Краснопольская, Великописаревская, Белопольская, Новослободская, Середино-Будская общины. Враг бил из минометов, гранатометов, пулеметов и артиллерии. Зафиксировано 89 взрывов.

В Днепропетровской области ночью агрессор избивал из тяжелой артиллерии по трем общинам Никопольского района: Мировской, Марганецкой и Красногригоревской. Повреждены шесть частных домов, гараж, автомобиль, газопровод. Трижды в день войска РФ из артиллерии избивали по Никополю и Марганецкому обществу. Повреждены 12 частных домов, три гаража, два газопровода, четыре линии электропередач, пять солнечных панелей.

В Запорожье трое погибших и девять травмированных, в том числе 11-месячный ребенок, в результате удара россиян. Среди погибших 43-летний мужчина и девушки в возрасте 19 и 21 год.

За минувшие сутки военные РФ нанесли 82 удара по 21 населенному пункту Запорожской области. 68 артобстрелов подверглись территории Гуляйполя, Орехова, Железнодорожного, Новоандреевки, Новодаровки, Левадного, Белогорья, Красного, Степногорска, Степного, Плавней, Малых Щербаков, Пятихаток, Лобкового и Каменского.

Зафиксированы четыре авиационных удара по Орехову и Малой Токмачке, четыре атаки БПЛА на Гуляйполе, Малиновке, Ольговском и Новодаровке, четыре обстрела из РСЗО Гуляйполя, Железнодорожного, Ольговского и Левадного и два ракетных удара по Запорожью и Подгорному. В Гуляйполе пострадала семья: женщины 55 и 66 лет и мужчины 39 и 68 лет. Поступило 54 сообщения о разрушении жилых домов, образовательных учреждениях и других социальных объектах инфраструктуры.

В Харьковской области ночью в результате обстрела села Кондрашовка Купянского района были ранены 39-летняя женщина и 41-летний мужчина. Около полуночи враг нанес удар по Купянску управляемой авиабомбой ФАБ-250. Повреждено здание городского совета. Утром враг снова обстрелял Купянск, поврежден многоквартирный дом.

На Слобожанском направлении российская армия из минометов и артиллерии обстреляла Красную Заря Богодуховского района, Малые Проходы Харьковского района, Гатище, Варваровку Чугуевского района, Рублено и Отрадное Купянского района.

На Купянском направлении Силы обороны успешно отразили атаки российских войск в районе севернее Синьковки и северо-восточнее Ивановки. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Двуречная, Масютовка, Петропавловка, Кучеривка, Кисловка.

В Луганской области захватчики не прекращают попыток прорвать оборону по каждому направлению. Возросло количество авиационных ударов, в том числе по Белогоровке. Из "Градов" и ствольной артиллерии россияне обстреливают линию фронта. Под огонь попали Невское и села рядом. Всего за сутки враг совершил 155 обстрелов Луганской области, выпустил 568 снарядов.

В Донецкой области три человека погибли и 10 получили ранения в сутки. Россияне произвели 21 обстрел Донетчины, под огнем оказались Красногоровка, Николаевка, Максимовка, Авдеевка, Часов Яр, Райское, Торецк, Богоявленка, Времевка, Очеретино, Семеновка, Заречное, Ильиновка, Большая Новоселка, Кураховка. Повреждены 12 жилых домов, ЛЭП, хозяйственное сооружение, магазин, завод. Также российские войска за минувшие сутки 23 раза обстреляли Угледар, погибли и ранены.

На Горловском направлении в Часовоярской общине один человек погиб, повреждены два дома и два промышленных сооружения. В Николаевке Константиновской общины ранен один человек. В Торецком обществе от обстрелов выгорела сухая трава на поле в 4 га. На Лисичанском направлении два человека погибли в Заречном Лиманской общине. Поврежден дом в Звановке и дом в Северске.

В Николаевской области и вчера вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет. Также вчера россияне по артиллерии обстреляли открытую территорию населенного пункта Куцурубской общины.

В Херсонской области за сутки захватчики совершили 65 обстрелов, выпустили 335 снарядов, из них по Херсону - 4 обстрела (16 снарядов).

Россияне попали в районы 25 населенных пунктов, территорию складов коммунального предприятия, территорию и гаражные помещения амбулатории и линию электропередач в Херсонском районе, территорию медицинского учреждения в Бериславском районе, территорию дошкольного учреждения в Херсоне. В результате артиллерийского обстрела детсада в Херсоне был ранен 73-летний слесарь. Также враг обстрелял деревню Никольское. Осколочные ранения получила 57-летняя женщина.