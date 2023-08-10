Госдеп высказался о возможности встречи Зеленского и Путина
Государственный департамент Соединенных Штатов прокомментировал инициативу президента ОАЭ, который предложил организовать в Дубае на климатической конференции встречу президентов Украины Владимира Зеленского и РФ Владимира Путина, сообщает Европейская правда.
Об этом на брифинге сказал представитель Госдепа Мэттью Миллер.
По его словам, решение о любой встрече президентов Украины и России "должен принять президент Зеленский".
"Мы четко дали понять, что когда речь идет об определении будущего Украины, то здесь в первую очередь решает Киев, и это касается любых потенциальных переговоров", – отметил Миллер.
Он также напомнил, что "Зеленский уже давно, в том числе еще до начала этой (полномасштабной) войны, дал понять, что он открыт к разговорам с Россией, где Москва будет уважать территориальную целостность и суверенитет Украины".
"Поэтому пусть он сам решает, когда будет готов или когда они будут иметь такие разговоры. Но препятствием всегда было и остается то, что Путин не отказался от своих империалистических целей, от своей веры в то, что Украина, по его словам, не является настоящей страной, и не вывел свои войска за ее границы", – добавил представитель Госдепа.