Госдеп высказался о возможности встречи Зеленского и Путина

Государственный департамент Соединенных Штатов прокомментировал инициативу президента ОАЭ, который предложил организовать в Дубае на климатической конференции встречу президентов Украины Владимира Зеленского и РФ Владимира Путина, сообщает Европейская правда.

Об этом на брифинге сказал представитель Госдепа Мэттью Миллер.

По его словам, решение о любой встрече президентов Украины и России "должен принять президент Зеленский".

"Мы четко дали понять, что когда речь идет об определении будущего Украины, то здесь в первую очередь решает Киев, и это касается любых потенциальных переговоров" , – отметил Миллер.

Он также напомнил, что "Зеленский уже давно, в том числе еще до начала этой (полномасштабной) войны, дал понять, что он открыт к разговорам с Россией, где Москва будет уважать территориальную целостность и суверенитет Украины".