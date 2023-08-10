НАПК внесло компанию Bacardi в перечень спонсоров войны

Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло бермудскую компанию Bacardi Limited, которая в прошлом году импортировала в Россию товаров на 169 млн долларов, в перечень международных спонсоров войны, сообщает Укринформ.

Bacardi Limited – крупнейшая частная международная алкогольная компания в мире, ее продукция продается более чем в 170 странах. Среди известных брендов компании – бренди Baron Otard, D'USSÉ; джин Bombay; ром Bacardi; текила Cazadores; водка Grey Goose, Eristoff; виски Dewar's, William Lawson's, Aberfeldy, Aultmore, Royal Brackla, Craigellachie, Angel's Envy и другие напитки (Martini, St-Germain, Bénédictine).

В общей сложности Bacardi владеет более 200 торговыми марками, среди которых одноименный с фирменным названием компании ром, который является самым продаваемым ромовым брендом в мире.

После полномасштабного вторжения России в Украину Bacardi объявила об остановке экспорта в РФ и прекращении вложений в рекламу, но позже эта часть сообщения исчезла из ее официального заявления. Следовательно, компания продолжила поставлять свою продукцию в Россию на миллионы долларов и искать новых сотрудников, публикуя объявления о вакансиях.

Выход ряда ведущих международных владельцев брендов с российского алкогольного рынка снизил конкуренцию и создал возможности для оставшихся. Так, воспользовавшись ситуацией, российское подразделение компании "Бакарди Рус" импортировало товаров на 169 млн долларов в год полномасштабной войны в Украину.

Согласно данным на сайте Федеральной налоговой службы РФ, выручка "Бакарды Рус" в 2022 году выросла на 8,5%, до 32,6 млрд рублей, а чистая прибыль - до 4,7 млрд рублей, что на 206,5% больше, чем в 2021 году (1,5 млрд рублей), налог на прибыль в бюджет страны-агрессора уплачен более чем на 12 млн долларов США.

Таким образом, Bacardi Limited продолжает платить значительные налоги в бюджет России, поддерживать ее экономику и спонсировать агрессию против Украины, отметили в НАПК.