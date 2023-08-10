Четверо соратников Медведчука осудили за подготовку госпереворота – СБУ

Четверо приспешников бывшего народного депутата Виктора Медведчука, которые в начале полномасштабного вторжения РФ готовили государственный переворот в Украине, получили тюремные сроки, сообщает Укринформ.

Среди осужденных – гражданин России, военный разведчик по специальности, находившийся на прямой связи с представителями администрации президента РФ и спецслужб страны-агрессора.

Злоумышленники планировали синхронизировать государственный переворот с началом полномасштабного вторжения России, тем самым надеясь помочь агрессору в скорейшем захвате Украины.

По данным следствия, они хотели захватить власть из-за подконтрольных общественных организаций в Киеве и других регионах Украины.

Именно эти прокремлевские центры должны были инициировать проведение в столице Украины так называемого "национального собрания". На этом "форуме" его организаторы планировали утвердить резолюцию по отстранению от власти высшего военно-политического руководства Украины.

В случае отказа, злоумышленники планировали перейти к силовому сценарию. Для этого они формировали собственное "боевое крыло", к которому пытались привлечь полтысячи вооруженных лиц. Как отметили в СБУ, "для поиска кандидатов использовали собственные связи среди сторонников рашизма".

"В результате многоэтапной спецоперации сотрудники СБУ своевременно уличили организаторов преступления, задокументировали их подрывную деятельность и задержали в начале полномасштабного вторжения РФ" , – сообщили в спецслужбе.

На основании собранных улик суд признал злоумышленников виновными по ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и назначил россиянину – 10 лет, организатору преступления – 7 лет, а двум его сообщникам – по 5 лет заключения.