Чего не хватает ВСУ, кроме оружия - Чмут

Для успешного контрнаступления ВСУ не хватает не только оружия, но и профессиональных военных, заявил глава фонда "Повернись живим" Тарас Чмут. Во время интервью "РБК Украина" он вспомнил и о современных самолетах, которые являются глобальным инструментом, сообщает Зеркало недели.

"Самолеты глобально для страны - приоритет номер один после боеприпасов сейчас. Но самолеты не захватывают посадки, не идут в наступление, они могут очень много всего, но пока пехота не зашла, вы не захватили, не вернули, не отвоевали" , - пояснил он.

Чмут соглашается с тем, что количество боевого состава важно на войне. Но есть и то, что важнее - качество. В этом случае, как отметил сам волонтер, речь идет о руководителях и командирах.