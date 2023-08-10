Чего не хватает ВСУ, кроме оружия - Чмут
Для успешного контрнаступления ВСУ не хватает не только оружия, но и профессиональных военных, заявил глава фонда "Повернись живим" Тарас Чмут. Во время интервью "РБК Украина" он вспомнил и о современных самолетах, которые являются глобальным инструментом, сообщает Зеркало недели.
"Самолеты глобально для страны - приоритет номер один после боеприпасов сейчас. Но самолеты не захватывают посадки, не идут в наступление, они могут очень много всего, но пока пехота не зашла, вы не захватили, не вернули, не отвоевали", - пояснил он.
Чмут соглашается с тем, что количество боевого состава важно на войне. Но есть и то, что важнее - качество. В этом случае, как отметил сам волонтер, речь идет о руководителях и командирах.
"Это не значит, что супер-топ солдат заменит десятерых не супер-топ. Но десять супер-топ могут быть лучше, чем сто не супер-топ, например..., - объясняет Чмут. - Мозги - это о планировании, потому что с этим есть проблемы, на уровне командиров бригад, командиров батальонов, армейских корпусов. А люди - о качестве тех людей, которые реализуют этот план"