Work.ua отказался работать с компаниями, которые не ушли из России

Сайт поиска работы Work.ua с 10 августа прекращает предоставлять услуги компаниям и брендам, не ушедшим из России, и разрывает с ними все контракты, сообщает Лига.Бизнес.

Среди них – Unilever, Leroy Merlin, Raiffeisen Bank, Metro, LC Waikiki, Nestle, Auchan, OTP Bank, Mondelez, Pepsico, P&G, Yves Rocher и другие бренды.

"Сегодня мы расторгаем контракты на сумму более пяти миллионов гривен в год. Возвращаем эти деньги их владельцам и ни в коей мере не хотим больше быть причастными к деятельности этих компаний в Украине и мире" , – заявила компания.

Иллюстрация: Work.ua

По данным KSE, более половины из 1871 западной компании, работавших в России до войны, до сих пор там работают. Только 15,7% иностранных компаний полностью свернули деятельность.