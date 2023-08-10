Замедление наступления может стать проблемой для поддержки Украины в США — CNN

Одна из крупнейших трагедий Украины на фоне критически важного контрнаступления, пока не оправдавшего ее собственных и западных ожиданий, заключается в том, что она не может сама решать свою судьбу. Правительство президента Владимира Зеленского зависит от мощного потока американских и западных вооружений. А глава Кремля Владимир Путин, чьи исторические навязчивые идеи и личные расчеты на власть втянули Украину в эту ужасную войну, также будет иметь большое влияние на то, закончится ли она и когда именно. В то время, как жертвы на поле боя будут определять, сколько временно оккупированных территорий вернет Украина, на исход войны также будут влиять внешние факторы, в частности, изменение политических сил в США, Москве и европейских столицах. Об этом, со ссылкой на CNN, сообщает Зеркало недели.

Например, замедление контрнаступления и зимний тупик будут иметь особые последствия для Соединенных Штатов, поскольку это может обострить вопросы поддержки со стороны США, которые приближаются к острой избирательной гонке. Американцы готовятся к потенциальному столкновению между возродившим западный альянс президентом Джо Байденом - наиболее активно настроенным международным сторонником Украины, и экспрезидентом Дональдом Трампом, скептиком по отношению к НАТО, который хвалит Путина и пообещал закончить войну за 24 часа. И даже если Трамп не будет кандидатом от Республиканской партии в 2024 году, уменьшение в США общественной поддержки предоставления помощи Украине может создать проблемы для Байдена.

Поэтому по политическим, а также стратегическим причинам существует огромное давление на долгожданное контрнаступление Украины этим летом, которое должно привести к значительным прорывам на поле боя. Но пока это наступление больше напоминает борьбу с препятствиями, чем блицкриг, что повышает вероятность того, что война может продолжаться по меньшей мере до конца следующего года. Если так, то уравнение, лежащее в основе всей войны - способность Украины бороться, готовность американцев к предоставлению многомиллиардных пакетов помощи и толерантность Путина к ужасным потерям, станет еще более напряженным.

Высокопоставленные американские и западные чиновники говорили о все более "отрезвляющих" оценках способности украинских сил освободить значительную часть временно оккупированной территории. Один высокопоставленный западный дипломат угрюмо сказал, что, хотя у Украины есть возможность достичь прогресса, "крайне маловероятно", что это изменит баланс войны в ближайшие недели. Официальные лица как в Украине, так и за ее пределами признают, что продвижение в контрнаступлении происходит медленнее, чем они надеялись.

Трудности для Украины и боевые потери частично связаны с укрепленными, многослойными оборонительными позициями, окопами и минными полями, которые Россия устанавливала месяцами, а также с реалиями поля боя, где атакующие силы должны иметь численное преимущество над хорошо укрепленными войсками соперника. Хотя российские силы были уязвимы во время начального этапа вторжения и неудачного наступления на Киев, война сейчас вступила в более сложную для Украины стадию.

Зеленский признает, что Украина устала, но говорит, что РФ боится

В подтверждение того, насколько важно внешнее восприятие войны, Зеленский чувствительно реагирует на любое представление о том, что контрнаступление стало разочарованием, хотя характерно подчеркивает, что нужно больше высококачественного западного оружия.

"Контрнаступление - это сложно. Оно происходит, возможно, медленнее, чем некоторые хотят или могут видеть" , - сказал Зеленский.

Но, призывая союзников к терпению, он пообещал, что силы обороны Украины победят деморализованных россиян.

"В наших глазах – усталость, а в их – страх. А это две очень разные вещи" , – заявил Зеленский.

Еще рано говорить о том, что у украинского контрнаступления заканчивается время, несмотря на приближающуюся осень, погодные условия которой могут усложнить проведение больших маневров.

По словам генерал-лейтенанта армии в отставке Марка Гертлинга, "многие аналитики считали, что Украина не сможет остановить Россию в начале этой войны", но силы Киева доказали, что те ошибались. Он сказал, что Украина ведет широкомасштабное контрнаступление на территории, равной расстоянию между Вашингтоном и Бостоном, и ей нужно время.

"Существует много суровых комментариев по поводу того, что происходит сейчас, но то, что делает Украина, является самой сложной из всех миссий, и это займет много времени" , - подчеркнул Гертлинг.

Политические перспективы в США для Украины ухудшаются

Но хватит ли Западу терпения дать Украине время, в котором она нуждается? Отсутствие больших прорывов в борьбе с Россией в ближайшие недели не оставит западным политикам иного выбора, кроме как рассмотреть более широкий политический контекст войны, даже если ее конца не видно.

Несмотря на недавние переговоры в Саудовской Аравии, где рассматривались потенциальные пути мирного урегулирования, пока нет ясного пути даже до прекращения огня. Украина не имеет большого желания уступать, поскольку стремится к возвращению к границам 1991 года - цель, которая потребует выведения российских войск из аннексированного Крыма, что пока выглядит маловероятным.

Путину, потерпевшему неудачу в попытке фактически стереть с лица земли украинский народ, еще нужно достичь результатов, которые позволили бы ему провозгласить собственную версию победы, что может быть жизненно важным для укрепления его режима в РФ. В конечном счете, способность как России, так и Украины выдерживать потери на поле боя будет иметь решающее значение для определения момента, когда любая из сторон будет готова к урегулированию – когда выгода от завершения войны будет превосходить цену ее продолжения.

Момент, когда наступит этот сценарий, может иметь много общего с постоянством или долгосрочной нестабильностью поддержки со стороны США, жизненно важной не только для вооружения Украины, но и для сохранения единства НАТО и европейской решимости.

Независимо от того, получит ли Байден второй срок или нет, в его наследии будет доминировать роль в ответе на российское вторжение, что стало наиболее значимым проявлением лидерства Запада со стороны президента США, по крайней мере со времен Джорджа Буша-младшего в конце холодной войны.

Байден уже работает над новым законопроектом о дополнительном финансировании, который, вероятно, будет готов к рассмотрению Конгрессом до конца года. Этот шаг станет важнейшей проверкой готовности республиканского большинства в Палате представителей продолжать тратить миллиарды долларов на поддержку Украины, несмотря на глубокий скептицизм среди многих республиканцев. Любое предположение о том, что контрнаступление Украины вошло в тупик, усугубит этот скептицизм.

Хотя внешняя политика редко является решающим фактором на президентских выборах и война РФ против Украины - не главенствующий вопрос на праймериз Республиканской партии, некоторые сторонники партии в штатах с досрочным голосованием, таких как Айова и Нью-Гэмпшир, поднимают этот вопрос и ставят под сомнение щедрость США после месяцев высокой инфляции, которая даже если и снижается, способствовала постоянному ухудшению оценок американской экономики.

Новый опрос CNN/SSRS, проведенный на прошлой неделе, отразил политические сложности в США, связанные с войной: 55% избирателей считают, что Конгресс не должен предоставлять дополнительные средства на поддержку Украины. Около 51% заявили, что США уже сделали достаточно для помощи, в то время как 48% считают, что они должны сделать больше. Вскоре после российского вторжения в феврале 2022 года 62% опрошенных говорили, что США должны делать больше для поддержки Украины. Как и многое другое в США, поддержка военных усилий глубоко поляризована.

Опрос CNN показал, что 71% республиканцев считают, что Конгресс не должен одобрять новое финансирование, в то время как 62% демократов имеют противоположное мнение. Опрос свидетельствует о том, что может существовать "золотая середина", когда республиканцы и демократы поддерживают новое финансирование. Но вопрос состоит в том, заинтересован ли спикер Палаты представителей Кевин Маккарти, который имеет крошечное большинство и служит для успокоения наиболее благосклонных к Трампу республиканцев, захочет или сможет принять крупный законопроект о помощи на двухпартийной основе.

Политическая динамика в Палате представителей является достаточно шатким фундаментом для жизненно важной поддержки Украины со стороны США, что подчеркивает, почему замедление контрнаступления может стать политической катастрофой для Зеленского в Соединенных Штатах, а также стратегической потерей внутри Украины.

Белый дом преуменьшает мысль о том, что Украина теряет динамику, и говорит, что у нее сейчас достаточно времени. Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Украина достигла определенного прогресса, и намекнул, что новый пакет помощи, включающий оборудование для разминирования и артиллерийские установки HIMARS, может поступить на этой неделе.

Однако, учитывая уменьшение поддержки помощи Украине со стороны американской общественности, Байден может столкнуться со сложной задачей объяснить длительную поддержку Киева со стороны США во время очередного тяжелого лета, когда он будет баллотироваться на переизбрание в следующем году. Американские войска не участвуют в войне, и президент уже давно выступает против участия США в зарубежных конфликтах. Он сделал прямое столкновение Штатов с Россией центральным элементом своей стратегии, но, тем не менее, Трамп видит в этом открытые возможности для себя.

Несмотря на свою политическую уязвимость из-за похвалы Путину, обвиняемого в военных преступлениях, бывший президент США громко предупреждает, что позиция Байдена в отношении Украины может привести к третьей мировой войне и ядерному конфликту. И даже если он не будет кандидатом от Республиканской партии, самые активные сторонники Украины среди республиканцев - среди них бывший губернатор Нью-Джерси Крис Кристи, посетивший Киев на прошлой неделе, экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли и бывший вице-президент Майк Пенс - находятся в конце списка кандидатов на праймериз.

Поэтому, когда американские избиратели будут решать свое будущее в ноябре 2024 года, есть большая вероятность, что они будут играть важную роль и в решении судьбы Украины.