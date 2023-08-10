Польша может закрыть движение по железной дороге с Беларусью

Польша закроет все пограничные переходы с Беларусью, в том числе железнодорожные, если провокации режима Лукашенко будут продолжаться. Об этом заявил заместитель главы МВД Польши Мацей Вонсик, сообщает Укринформ.

Вонсик сослался на выводы после разговора главы МВД Польши Мариуша Каминского с главой МВД Литвы Агне Билотайте, который касался механизма, который будет применен в случае возможного закрытия всех пограничных переходов с Беларусью и изоляции режима Лукашенко.

На вопрос журналистов, означает ли этот механизм, что Польша и Литва одновременно закроют всю границу с Беларусью, замминистра ответил: "Именно так он и должен работать" .

"Если Беларусь позволяет себе слишком много, если эти провокации становятся все более и более назойливыми, то мы должны реагировать вместе – и, я надеюсь, Латвия также присоединится, ведь литовцы должны разговаривать с латвийцами по этому поводу – для того, чтобы добиться полной изоляции. Беларуси" , – сказал Вонсик.

Как он отметил, также идут разговоры о закрытии железнодорожных переходов.

"Мы понимаем, что значительная часть торговли, в том числе польской, идет именно по этому пути, китайская тоже. Я думаю, что китайцы должны будут послать правильный сигнал Лукашенко, чтобы он не предпринимал действий, от которых они пострадают" , - подчеркнул Вонсик.

Польша на границе с Беларусью имеет автомобильный переход в Тересполе, где происходит пассажирское движение, грузовой переход в Кукуриках, но только для перевозчиков из стран ЕС, и железнодорожные переезды.

Приостановлена, в частности, работа пограничного перехода в Кузнице. Он был закрыт более двух лет назад из-за миграционного давления, вызванного действиями режима Лукашенко. После того, как белорусский суд приговорил активиста польского меньшинства, журналиста Анджея Почубота к восьми годам заключения в колонии строгого режима, Польша приостановила работу пограничного пункта "Бобровицы".