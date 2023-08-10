На Харьковщине начинают обязательную эвакуацию из 37 населенных пунктов
Власти начинают обязательную эвакуацию из 37 населенных пунктов Купянского района Харьковской области в связи с усилением российских обстрелов, сообщает Украинская правда.
Об этом говорится в сообщении Купянской городской военной администрации.
"На деоккупированных территориях Купянского района Харьковской области начинается проведение обязательной эвакуации населения. Данное распоряжение было подписано 9 августа ВРИО начальника Купянской районной военной администрации Андреем Канашевичем", – говорится в сообщении.
Принудительная эвакуация объявлена с территории населенных пунктов, приближенных к зоне боевых действий, Двуречанской поселковой, Петропавловской сельской, частично с территорий Кондрашевской сельской, Куриловской сельской и Купянской городской территориальных общин.
На территории Купянской городской территориальной общины обязательная эвакуация объявлена для жителей города Купянск Заосколье (левый берег реки Оскол), пгт. Ковшаровка, г. Купянск − Узловой.