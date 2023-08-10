На территории Херсонеса оккупанты возводят новый амфитеатр

На территории "Херсонеса Таврического" военные строители российсикой оккупационной армии строят новый амфитеатр.

Об этом сообщили в Союзе археологов Украины.

Эти действия совершают подчиненные Военно-строительного комплекса Минобороны России (ВБК). Они продолжают строительные работы по созданию так называемого историко-археологического парка "Херсонес Таврический" и разрушению культурного и археологического ландшафта. Внешний вид всех построек будет соответствовать общей имперской концепции: псевдовизантийская стилистика в "новом" прочтении, с использованием "современных" технологий и материалов.

Проект курирует Патриарший совет по культуре, работы ведутся по поручению президента России, финансовой и организационной поддержки фонда "Моя история".