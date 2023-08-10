Польша планирует отправить 10 тысяч военных на границу с Беларусью

Министерство обороны Польши планирует еще на несколько тысяч увеличить количество войск на границе с Беларусью. Об этом "Польскому радио" заявил министр обороны Мариуш Блащак, сообщает Европейская правда.

По его словам, министерство передислоцирует войска "ближе к границе с Беларусью для сдерживания агрессора, чтобы он не решился напасть" на Польшу.

"Около 10 тысяч солдат будут находиться на границе: четыре тысячи непосредственно будут поддерживать Пограничную службу, а шесть тысяч будут в резерве" , – отметил Блащак.

Он также добавил, что "нарушение польского пространства белорусскими вертолетами нельзя недооценивать из-за подхода" Минска.

"Это была очередная провокация. Все, что происходит в Беларуси, координируется с действиями России" , – уточнил Блащак.

Ранее сообщалось, что Польша отправит две тысячи военнослужащих на границу с Беларусью для пресечения попыток незаконного пересечения границы – вдвое больше, чем просила Пограничная служба.