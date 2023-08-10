Украина открыла новый морской маршрут из Одессы

Военно-морские силы Вооруженных Сил Украины объявили новые временные маршруты движения гражданских судов в/из черноморских морских портов Украины. Об этом говорится в сообщении командования ВМС, сообщает Лига.Бизнес.

Эти маршруты были предложены Украиной в обращении к Международной морской организации (IMO) в июле 2023 года. Совет IMO признал право Украины на свободное торговое судоходство, гарантированное международным морским правом, указывается в сообщении.

"Указанные маршруты будут в первую очередь использоваться для возможности выхода гражданских судов, находящихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный еще с начала полномасштабного вторжения России 24.02.2022 г." , – заявили военные.

К проходу по маршрутам будут допускаться суда, владельцы/капитаны которых официально подтверждают готовность к плаванию в условиях военной угрозы и минной опасности.

Дополнительный маршрут из Одессы проложен в суверенных водах Украины и ведет к территориальным водам и исключительной морской экономической зоне Румынии.

Кабинет министров в июле принял постановление №548 о создании дополнительного механизма гарантий возмещения ущерба, который Россия может причинить фрахтователям, операторам или владельцам судов.

Документ предусматривает, что в случае, если страховщик откажется компенсировать оператору или владельцу судов ущерб, причиненный в результате вторжения России в Украину, те могут в течение 90 дней обратиться в Министерство инфраструктуры для получения компенсации. Получить компенсацию можно за разрушение или гибель судна, порчу груза, расходы, связанные с ликвидацией загрязнения окружающей среды, штрафы за загрязнение окружающей среды или причинение вреда жизни и здоровью пассажиров или членов экипажа.