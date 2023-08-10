Сын экснардепа хотел организовать заказное убийство депутата на Виннитчине — ДБР

Работники Государственного бюро расследований задержали бывшего депутата Жмеринского городского совета Винницкой области от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ, который заказал убийство другого депутата этого местного совета, сообщает Новое время.

ГБР сообщает, что отец задержанного является бывшим народным депутатом VII созыва от запрещенной Партии регионов и действующим депутатом Жмеринского горсовета от запрещенной ОПЗЖ.

В начале полномасштабного вторжения России он выехал из Украины. Бизнес и политические интересы в городе и регионе представлял его сын, который добровольно сложил полномочия депутата городского совета.

ГБР отмечает, что несколько месяцев назад у отца заказчика обострился конфликт с другим депутатом на фоне блокирования рассмотрения местным советом его личных и бизнес вопросов, связанных с отводом земельных участков под строительство.

Таким образом, сын решил «помочь» отцу и пытался организовать заказное умышленное убийство другого депутата — члена постоянной земельной комиссии Жмеринского горсовета.

Отмечается, что организатор нашел посредников, которым поручил подобрать исполнителей убийства и предоставил им информацию о будущей жертве. За заказное убийство он пообещал заплатить 8,5 тысяч долларов.

В ходе спецоперации работники ГБР имитировали убийство местного депутата, сделали постановочные фото, которые посредник продемонстрировал заказчику, и после передачи оплаты за преступление задержали организатора.

Фото: ГБР

ГБР сообщает о проведении обысков по месту жительства, в транспортном средстве задержанного, а также у его соучастников.

Сообщается, что у него изъяли оружие, средства и другие доказательства, подтверждающие преступные намерения фигурантов.

Ему сообщено о подозрении в организации законченного покушения на убийство, совершенное из корыстных побуждений на заказ (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п. п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Принимаются меры для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.