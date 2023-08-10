Пока еще ни одного человека не внесли в реестр олигархов – Данилов

В украинский реестр олигархов до сих пор не вписали ни одной фамилии.﻿﻿ Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает Украинская правда.

"У нас сегодня ни один человек еще не внесен в реестр олигархов. Дело в том, что внесение тех или иных лиц (в реестр олигархов - УП) - ответственная вещь. Они должны соответствовать тем критериям, которые прописаны в законе.

Но мы находимся в состоянии войны, и сегодня очень сложно понимать, что произошло с теми или иными активами, которые находятся на оккупированных территориях. Сегодня сложно понимать, что будет с теми или иными активами, которые под обстрелами" , – заявил он.

По словам Данилова, список претендентов на звание "олигарх", который в прошлом году насчитывал 86 человек, сейчас сократился после дальнейшей проверки этих людей.

Комментируя критическое заключение Венецианской комиссии по закону об олигархах, Данилов отметил, что это "уважаемое учреждение" должно понимать, что этот документ - "вопрос национальной безопасности" для Украины.