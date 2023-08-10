В Польше заявили, что самый горячий этап спора с Украиной в прошлом

Глава Канцелярии президента Польши Павел Шрот заявил, что самый горячий этап спора между Польшей и Украиной уже в прошлом, сообщает Польское радио.

Он отметил, что глава президентского Бюро международной политики, министр Марцин Пшидач получил личное приглашение от украинской стороны на переговоры в Саудовской Аравии.

По его словам, это свидетельствует об улучшении отношений.

"Думаю, это не единственное расхождение между нами, и в будущем они, конечно, будут появляться. К этому нужно подходить спокойно, работать в направлении их решения, чтобы отношения между нашими странами были хорошими и становились лучше", – отметил Шрот.

Предметом спора между Польшей и Украиной стал, среди прочего, вопрос эмбарго на украинское зерно и заявление Польши о том, что несмотря на прекращение блокады со стороны ЕС, она продолжит запрет в одностороннем порядке.