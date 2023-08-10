Мы никогда не увидим Путина и Зеленского за одним столом — Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал предложение президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна провести переговоры президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина во время климатического саммита в Дубае. Глава украинского МИД напомнил во время интервью Corriere della Sera, что переговоры с агрессором возможны только тогда, когда РФ выведет свои войска с оккупированных территорий нашего государства, сообщает Зеркало недели.

Но даже при таких условиях, продолжил Кулеба, говорить с Путиным никто не будет.

"Путин не партнер (для переговоров, - ред.). Он совершил слишком много очень серьезных преступлений. Существуют другие дипломатические способы опосредованной борьбы. Но нам понятно, что мы никогда не сможем увидеть Путина и Зеленского за одним столом" , - сказал Кулеба.

Он напомнил, что переговоры возможны только после полной деоккупации всех захваченных территорий. Этого можно добиться за счет войны и дипломатии.

"С первым справляются наши генералы, их задача подтолкнуть россиян к отступлению и понять, что говорить лучше, чем воевать. Я забочусь о дипломатии и диалоге, когда это возможно" , - отметил министр.

Кулеба также ответил, возможен ли компромисс по переговорам. К примеру, их начало до момента вывода всех россиян из Украины.

"Мы не верим россиянам на слово, никто в здравом уме не поверит. Прежде чем пойти (на компромисс по переговорам, - ред.), мы хотели бы убедиться, что он серьезный, а не обман. Что россияне потом не вернутся, чтобы снова атаковать нас. Я понимаю эти вопросы и их логику, но я не могу дать однозначных ответов, потому что их нет, на кону жизни миллионов людей" , - подчеркнул глава МИД.

Напомним, несколько дней назад Центр противодействия дезинформации предупредил об очередном фейке в российском информационном поле – вражеские Tg-каналы распространяют дезинформацию о том, что на встрече в Саудовской Аравии Украина согласилась на мирные переговоры с РФ до деоккупации всей захваченной территории. Об этом якобы сообщало издание The Wall Street Journal в одной из своих статей, однако в указанном материале такого тезиса не оказалось.