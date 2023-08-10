Фронт и оружие: руководство Украины и США обсудило оборонное сотрудничество

Представители военно-политического руководства Украины и США провели видеовстречу, посвященную ситуации на фронте и оборонном сотрудничестве. Об этом заявили в Офисе президента, сообщает Укринформ.

"По поручению президента Владимира Зеленского в Офисе главы государства состоялась встреча в формате видеоконференции представителей военно-политического руководства Украины и США, посвященная ситуации на фронте и оборонном сотрудничестве" , – говорится в сообщении.

Отмечается, что с украинской стороны во встрече приняли участие руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и его заместитель Роман Машовец, министр обороны Алексей Резников, его первый заместитель Александр Павлюк, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, командующие оперативно-стратегическими группировками войск "Хортица", "Восток", "Таврия", начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, командующий Национальной гвардией Александр Пивненко, председатель ГНСУ Сергей Дейнеко.

От американской стороны в онлайн-встрече приняли участие советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, министр обороны Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли.

"Общение с нашими союзниками в таком расширенном формате, которое уже происходило ранее, подчеркивает высокий уровень партнерства между нашими странами, в том числе в оборонной сфере" , – отметил Ермак.

Он поблагодарил Соединенные Штаты за весомую помощь Украины на всех уровнях, которая жизненно важна для нашей армии и людей.

Залужный и командующие ОСУВ ознакомили американскую сторону с текущей ситуацией на фронте, отдельно уделив внимание наступательным действиям украинских войск на важных участках.

Было акцентировано на ключевых потребностях сил обороны, а также на необходимости усиления защиты украинских городов и инфраструктуры от российских воздушных атак.

Представители американской стороны засвидетельствовали свое большое уважение к героизму украинского народа и заверили, что поддержка Украины со стороны США будет продолжаться столько, сколько потребуется.