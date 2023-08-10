В Молдове закрывают центры размещения украинских беженцев

В Молдове закрыли несколько центров размещения для украинских беженцев из-за сокращения расходов на их содержание. Об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Республики Алексей Бузу, сообщает Европейская правда.

По словам чиновника, "в зависимости от возможностей центра и количества людей, находящихся в нем", Молдова приходит "с предложением осуществить переход к общинному жилью".

"Ни один беженец не будет выброшен на улицу без альтернативы. Эти центры временные, у нас есть ситуации, когда ими управляют люди, не имеющие необходимой подготовки, потому что они были созданы в кризисной ситуации" , – отметил Бузу.

Он уточнил, что "если центр рассчитан, например, на 200 человек, а в нем находится 60 беженцев, то нельзя сокращать определенные расходы только из-за уменьшения вместимости, особенно в холодное время года, когда приходится отапливать все помещение".

"Именно поэтому мы стараемся ответственно подходить к оптимизации, в том числе консультируясь с беженцами и пытаясь найти для них альтернативные варианты" , – добавил Бузу.

Министр напомнил, что сейчас сеть центров временного размещения в Молдове, содержится за счет партнеров по развитию, тогда как другие виды расходов, которые в основном касаются медицинской помощи, покрываются из госбюджета.