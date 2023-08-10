Рада ограничила продажу сигарет и алкоголя в дьюти-фри

Верховная Рада в четверг, 10 августа, приняла во втором чтении и целом законопроект №9315 о временном запрете продажи украинских сигарет в магазинах беспошлинной торговли (дьюти-фри) и введении лимитов на продажу других сигарет и алкоголя в одни руки. Об этом заявил депутат из "Голоса", автор законопроекта Ярослав Железняк, сообщает Лига.Бизнес.

За документ проголосовали 276 депутатов.

Законопроект содержит два основных предложения:

- запретить на время военного положения помещение и продажу в магазинах беспошлинной торговли (дьюти-фри) табачных изделий украинского производства. В течение месяца они должны отчитаться о запасах сигарет, иначе у них могут забрать лицензию;

– запретить на время военного положения продажу в дьюти-фри более двух пачек сигарет и 1 литра крепкого алкоголя в сутки на одного человека – и только по паспорту. Для алкоголя с содержанием спирта до 22% устанавливается лимит в 2 литра. За превышение установленных лимитов вводятся штрафы в размере 800 - 1000 необлагаемых минимумов доходов (13 600 – 17 000 грн).

Кроме того, закон запрещает импорт сигарет, сигар и табака из Беларуси на время действия военного положения.

Закон вступает в силу со следующего месяца после его опубликования.

Он разработан с целью разрушения схемы уклонения от налогообложения НДС и акцизным налогом под видом осуществления операций по продаже табачных изделий магазинами беспошлинной торговли.

Временная следственная комиссия Верховной Рады ранее установила, что в 2022 году 15 магазинов беспошлинной торговли продали 20 млн пачек сигарет. На самом деле многие сигареты не доезжают до магазинов дьюти-фри, их продают на сторону без уплаты необходимых налогов.

Ранее Железняк говорил, что запретить продажу украинских сигарет в дьюти-фри – не очень элегантное решение, но "единственное действенное в этой ситуации".