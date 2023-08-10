Это не супермаркет. Игнат объяснил, почему не так просто купить системы ПВО

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, в чем сложность приобретения систем ПВО для Украины, сообщает Новое время.

В эфире национального телемарафона он отметил, что системы ПВО — это технологическое оружие, которое продается по согласованию правительств стран.

Игнат назвал манипуляцией заявления лидеров мнений о том, что "страна не купила ПВО" на средства, выделенные на другие нужды.

"Они ошибаются, когда говорят, что можно было за эти деньги купить ПВО. Это полная манипуляция, нельзя пойти в супермаркет и купить ПВО или истребитель. Таких супермаркетов нет, это технологическое оружие, которое продается по согласованию правительств стран. Даже и танки так же, продаются только по согласованию" , — резюмировал представитель Воздушных сил ВСУ.

В конце июля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что Украине нужно 10−12 систем Patriot или подобных им, для того, чтобы охватить всю страну.