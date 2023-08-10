Верещук: Мы не можем разрешать людям брать российские паспорта

Украинское правительство не может разрешать людям брать российские паспорта. Но если паспорт нужно взять, чтобы уехать и спастись, то "надо брать и спасаться". Об этом заявила вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, сообщает Радио Свобода.

"Я еще раз, в десятый или в двадцатый раз, повторю свою позицию. Мы, как украинское правительство, не можем говорить и разрешать людям брать российские паспорта. Потому что российский паспорт – это такое же оружие, как российская ракета. И мы воюем, чтобы никогда российского паспорта, паспорта оккупанта, не было ни на одном метре и ни у одного человека, нашего гражданина на территории Украины" , - объясняет Верещук.

По ее словам, получить российский паспорт – это не преступление. Но "Россия делает все, чтобы по паспорту шли дальше шаги, которые будут потом, возможно, квалифицированы как признаки коллаборационной деятельности".

В частности, речь идет о так называемых выборах, которые Россия планирует на сентябрь. Именно поэтому, по мнению министерши, "они в таком алярмном порядке паспортизируют наших людей. И отказывающиеся, конечно, получают большие проблемы".

"Именно поэтому я всегда говорила - не ждите, пока вас заставят быть коллаборантами. Вы потом будете вынуждены объяснять украинским правоохранительным органам, как это происходит на Харьковщине, как это до сих пор происходит на Херсонщине" , - рассказывает чиновник.

На вопрос о темпах паспортизации Ирина Верещук ответила, что российские паспорта на оккупированных территориях раздают массово. Поэтому призывает людей не ждать и уезжать из оккупации.

"Уехало сотни тысяч людей, только чтобы не взять этот паспорт... Они понимают, что не могут достать этого 100-процентного "одобрямса". И они делают все, чтобы подогнать эту цифру под 100%. Поэтому я прошу уехать. Поэтому я прошу не ждать и не сдаваться милости врага" , – отметила Верещук.

Иначе, по словам министерши, украинские граждане, которые примут паспорт в оккупации, должны осознавать, что когда Украина освободит свои территории от захватчиков, будут проходить проверки на коллаборационизм.