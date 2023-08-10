​Украина в прошлом году импортировала из ЕС больше авто, чем Китай

В 2022 году ЕС импортировал в Украину 436,3 тысячи авто – это больше, чем в Китай и Турцию.

Об этом свидетельствуют данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), сообщает Укравтопром.

В общей сложности в прошлом году ЕС экспортировал около 5,6 млн легковых авто.

Основным направлением экспорта для Евросоюза остается Великобритания. В 2022 году в Соединенное Королевство было экспортировано более миллиона автомобилей из ЕС, что эквивалентно количеству экспорта в США и Китай вместе взятых.

Второе место в рейтинге "стран-потребителей" принадлежит США (704,4 тыс. авто). Третье место заняла Украина (436,3 тысячи авто). Далее в рейтинге – Китай и Турция.