На Мозырском НПЗ в Беларуси произошел пожар, через неделю после предостережения СБУ

На Мозырском нефтеперерабатывающем заводе в Беларуси произошел пожар с факельным горением, сообщает Экономическая правда.

Об инциденте сообщает МЧС Беларуси.

Возгорание произошло на установке по производству бензина Мозырского НПЗ.

"Спасатели ликвидировали факельное горение из задвижки установки по производству бензина на территории ОАО "Мозырский НПЗ" в г. Мозыре Гомельской области. Пострадавших нет" , - говорится в сообщении.

Причина возгорания устанавливается.

Напоминаем:

4 августа Служба безопасности Украины предупредила, что диверсионно-разведывательная группа кадровых военных РФ, которые находятся в Беларуси под видом вагнеровцев, готовит провокацию на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе с целью втягивания Беларуси в полномасштабную войну.

Служба безопасности Украины получила разведданные, свидетельствующие о подготовке россиянами масштабной провокации "под чужим флагом".

Информацию о запланированном в Беларуси теракте сотрудники Службы безопасности получили из нескольких источников. В частности из показаний военнослужащего ВС РФ, которого украинские защитники взяли в плен.