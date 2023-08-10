Нардепов Торохтия и Гунько исключили из фракции "Слуга народа"

Народных депутатов Богдана Торохтия и Анатолия Гунько исключили из фракции "Слуга народа". Об этом заявил глава фракции Давид Арахамия, сообщает Укринформ.

"Завершили все юридические процедуры по исключению Гунька и Торохтия из фракции. Политическое решение было принято сразу. Юридические вопросы потребовали определенного времени" , - отметил Арахамия.

Как подчеркнул глава фракции, "дальше пусть работают правоохранительные органы, никто никого выгораживать не будет". Арахамия также призвал другие фракции "жить по-новому" и очищаться от негодяев, которым не место в политике.

Ранее Служба безопасности Украины совместно с Национальным антикоррупционным бюро разоблачили Гунько, который за 85 тыс. долларов "продавал" землю Национальной академии аграрных наук. Высший антикоррупционный суд заключил его под стражу.

Кроме того, журналисты Bihus.Info зафиксировали, как Торохтий использует приобретенный в марте 2023 года Mercedes-Benz EQS, и нашли доказательства выезда на море в Болгарию во время военного положения.