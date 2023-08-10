Украина в этом году соберет больше зерна, чем в 2022 – Минагрополитики

Министерство аграрной политики заявило, что благодаря хорошей погоде в Украине будет значительно лучший урожай зерновых и масличных культур, чем ожидалось ранее, сообщает Лига.Бизнес.

Если в начале весны 2023 года министерство ожидало валовой сбор на уровне 63,5 млн тонн (на 13% меньше, чем в прошлом году), то теперь его прогнозируют на уровне 76,7 млн тонн (на 5% больше, чем в прошлом году).

И это при том, что общая площадь посевных яровых и озимых зерновых в этом году была меньше на 980 000 га, чем в прошлом.

"Погодные условия способствовали почти рекордной урожайности зерновых культур (до 51,8 ц/га), что позволяет значительно увеличить объемы производства урожая" , – сообщило министерство.

По предварительным оценкам, в 2023 году в Украине соберут 20,9 млн тонн пшеницы, 5,8 млн тонн ячменя, 28,1 млн тонн кукурузы.

Валовое производство масличных культур достигнет 20,3 млн тонн (на 550 000 тонн меньше, чем в прошлом году), в том числе подсолнечника – 12,0 млн тонн, сои – 4,2 млн тонн, рапса – 4,0 млн тонн. Подсолнечник и соя – единственные из основных культур, где прогнозируется уменьшение урожая.

Урожай сахарной свеклы увеличится с 9,9 млн тонн до 13,7 млн тонн.

По данным Минагрополитики, по состоянию на начало августа в Украине собрали 16,7 млн тонн зерна нового урожая. Сбор ранних зерновых и зернобобовых культур на начало августа проведен на площади 3,7 млн га при урожайности 44 ц/га.