В Литве заявили, что белорусские спецслужбы становятся все более агрессивными

Граждан Литвы подвергают допросам на пограничных пунктах с Беларусью и принуждают к сотрудничеству с белорусскими спецслужбами путем шантажа и психологического давления, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в пресс-релизе Департамента государственной безопасности (ДГБ) Литвы.

В заявлении говорится, что белорусские спецслужбы проверяют компьютеры и мобильные телефоны литовских граждан, а также содержащиеся в них контакты, аккаунты в соцсетях, фотографии и картографические маршруты.

Кроме того, у литовских граждан собирают информацию об их политических пристрастиях и местах работы, а также пытаются установить связи с сотрудниками пограничных, правоохранительных и разведывательных органов.

В Госбезопастности Литвы отмечают случаи, когда литовским гражданам запрещали въезд в Беларусь после того, как стало известно об их поддержке Украины и осуждении российской агрессии.

По данным литовской спецслужбы, во время допросов граждан Литвы подвергали шантажу и психологическому давлению, заявляя, что снимут запрет на въезд в Беларусь, если те согласятся сотрудничать со спецслужбами страны, тогда как отказ от сотрудничества может привести к угрозам шпионажа или уголовным обвинениям.