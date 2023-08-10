Отключение света. Что ждет украинцев зимой: факторы, от которых зависит ситуация
Ситуация с энергетикой этой зимой будет зависеть от совокупности факторов. В частности, от ракетных обстрелов и погодных условий. Сейчас трудно спрогнозировать будут ли отключения света этой зимой. О вероятном повторении энергетического кризиса зимой рассказал в комментарии 24 Каналу аналитик Юрий Щедрин, сообщает Новое время.
Готовность к зиме, обстрелы и морозы
После массовых ракетных атак по инфраструктуре Украины не осталось ни одной ТЭС или ГЭС, которая бы зимой не подверглась поражениям. Поэтому в Укрэнерго уже заявили, что компания готовится к худшему сценарию этой зимы.
Юрий Щедрин говорит, что повторение ситуации с отключениями света и блэкаутами прошлой зимой будут зависеть от определенных факторов, а именно:
— повторятся ли массовые ракетные обстрелы энергетической инфраструктуры;
— на сколько сможет восстановиться энергосистема от предыдущих обстрелов и подготовиться к зиме;
— на сколько будет холодной зима.
Летний дефицит электроэнергии и подготовка к зиме
"Ситуация не является простой, даже летом. Но мы не прогнозируем никаких отключений потребителей из-за того, что в энергосистеме не хватает электроэнергии", — сказал председатель правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий.
По его словам, к зиме энергетикам необходимо привлечь всю генерацию, которая доступна, в том числе привлечь и импортную электроэнергию. Чтобы минимизировать риски при прохождении осенне-зимнего периода, важны четыре элемента:
— ремонты поврежденных энергообъектов (подстанций, электростанций);
— инженерная защита, которая позволит уменьшить последствия возможных ударов;
— экономное потребление электроэнергии;
— плотность системы противовоздушной обороны.
"На 100% восстановить тот объем разрушений, которым подверглась энергосистема, за те 8 месяцев, которые прошли после остановки обстрелов, физически невозможно", — отметил глава Укрэнерго.