Отключение света. Что ждет украинцев зимой: факторы, от которых зависит ситуация

Ситуация с энергетикой этой зимой будет зависеть от совокупности факторов. В частности, от ракетных обстрелов и погодных условий. Сейчас трудно спрогнозировать будут ли отключения света этой зимой.﻿ О вероятном повторении энергетического кризиса зимой рассказал в комментарии 24 Каналу аналитик Юрий Щедрин, сообщает Новое время.

Готовность к зиме, обстрелы и морозы

После массовых ракетных атак по инфраструктуре Украины не осталось ни одной ТЭС или ГЭС, которая бы зимой не подверглась поражениям. Поэтому в Укрэнерго уже заявили, что компания готовится к худшему сценарию этой зимы.

Юрий Щедрин говорит, что повторение ситуации с отключениями света и блэкаутами прошлой зимой будут зависеть от определенных факторов, а именно:

— повторятся ли массовые ракетные обстрелы энергетической инфраструктуры;

— на сколько сможет восстановиться энергосистема от предыдущих обстрелов и подготовиться к зиме;

— на сколько будет холодной зима.

Летний дефицит электроэнергии и подготовка к зиме

"Ситуация не является простой, даже летом. Но мы не прогнозируем никаких отключений потребителей из-за того, что в энергосистеме не хватает электроэнергии" , — сказал председатель правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

По его словам, к зиме энергетикам необходимо привлечь всю генерацию, которая доступна, в том числе привлечь и импортную электроэнергию. Чтобы минимизировать риски при прохождении осенне-зимнего периода, важны четыре элемента:

— ремонты поврежденных энергообъектов (подстанций, электростанций);

— инженерная защита, которая позволит уменьшить последствия возможных ударов;

— экономное потребление электроэнергии;

— плотность системы противовоздушной обороны.