В АРМА прошли обыски по делу о продаже российского аммиака

В Агентстве по розыску и менеджменту активов (АРМА) 10 августа прошли обыски. Следственные действия провели в рамках уголовного производства по продаже арестованного аммиака в августе 2022 – марте 2023 года, сообщает Лига.Бизнес.

Отмечается, что АРМА сотрудничает со Службой безопасности Украины и Офисом генерального прокурора по этому делу.

Глава агентства Елена Дума подчеркнула, что АРМА "полностью заинтересовано в объективном расследовании правоохранителями возможных фактов вопиющих нарушений в ходе продажи активов и отбора управителей, которые имели место ранее".

"Национальное агентство в очередной раз официально заявляет, что все проведенные конкурсы по отбору управляющих активами и случаи реализации арестованного имущества будут тщательно проверены, а по результатам проверок будут приняты меры по расторжению заключенных договоров и обращения в правоохранительные органы" , – говорится в заявлении.

Летом 2022 года суд наложил арест на 42 тонны аммиака производства российских ПАО "ТольяттиАзот" и АО "Минудобрения", хранившегося на Одесском припортовом заводе. Аммиак передали в АРМА для реализации, после чего его частями продали на открытых торгах.

АРМА реалізувало пять партий арестованного аммиака российского происхождения общим объемом 42 000 тонн на общую сумму более 1,32 млрд грн.

Продажа российского аммиака была одним из самых дорогих и резонансных кейсов АРМА. Однако реализовали аммиак по цене значительно ниже рыночной.

Так, в одном из лотов стартовая цена тонны аммиака составляла почти 30 000 грн, тогда как по данным из открытых источников аммиак на Прозоро торгуется в среднем на $250-300 (10 000-12 000 грн) дороже.

Такую разницу глава общественного совета при АРМА Юлия Трестер объяснила прежде всего тем, что помимо цены за сам товар, покупатель вынужден оплатить ОПЗ еще около 10 000 грн/т компенсации расходов на хранение (в т.ч. прием, охлаждение, отгрузку) аммиака. Также на покупателя ложится уплата НДС и таможенных платежей, потому что арестованный аммиак находится в зоне таможенного контроля.