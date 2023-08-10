СМИ: В Одесской области задержали главу райсовета, у экс-губернатора – обыски

СМИ сообщают об обысках у экс-губернатора Одесской области Сергея Гриневецкого и главы райсовета Белгород-Днестровского района Григория Мельниченко; последний фигурирует в деле о кражах и задежан, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Думская со ссылкой на источники.

Утром "Думская" и ряд одесских Telegram-каналов сообщили, что к Мельниченко пришли сотрудники Службы безопасности. Позже СМИ уточнили, что у него провели обыски, и Мельниченко задержан.

"Также есть информация об обысках у Сергея Гриневецкого, но экс-губернатор сейчас на каком-то мероприятии, поэтому эту информацию "Думской" не прокомментировал".

По информации издания, Мельниченко вместе с депутатом облсовета от запрещенной "ОПЗЖ" проходят по делу об украденных катерах. Чиновников привлекают к ответственности по статье - кража в особо крупных размерах (ст. 185 ч. 5 Уголовного кодекса Украины).

По информации источников издания в региональной Госэкоинспекции, плавсредства незаконно передали Мельниченко во время реорганизации инспекций Одесской и Николаевской областей. Государству был нанесен ущерб в более чем 3 миллиона гривен.

Напомним, что Мельниченко - зять Гриневецкого и член партии "Доверяй Делам".

Что предшествовало:

В 2020 году Гриневецкого назначили губернатором Одесской области.

"Схемы" сообщали, что представление на назначение просил внести председатель ОП Андрей Ермак.

В ОГА составили люстрационное заключение по Гриневецкому, когда он подавался на должность заместителя председателя ОГА. Справка свидетельствует, что ему запрещено занимать должность такого уровня, согласно закону "Об очищении власти". В 2020 году Гриневецкий победил в суде против Одесской ОГА в деле о признании незаконным решения о его люстрации.

В начале марта 2022 года Гриневецкого уволили с должности.

Напомним: