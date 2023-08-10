В Купянском районе Харьковской области объявили обязательную эвакуацию
В Купянском районе Харьковской области объявили обязательную эвакуацию, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщила Купянская городская военная администрация.
Так, согласно распоряжению, которое подписал Андрей Канашевич, эвакуацию будут проводить из таких общин Купянского района:
- Дворичанской;
- Петропавловской;
- частично из Кондрашевской, Куриловской и Купянской.
В Купянской МВА уточнили, что обязательная эвакуация в общине будет:
- Купянская — Заоскалье;
- Ковшаровки;
- Купянская-Узлового.
С подробным перечнем населенных пунктов можно ознакомиться по ссылке.