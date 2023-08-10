Эстония отправит Украине партию стрелкового оружия и боеприпасов

Правительство Эстонии объявило о передаче Украине 150 единиц ручного огнестрельного оружия и боеприпасов к ним, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщило Министерство обороны страны.

По словам министра обороны Эстонии Ханно Певкура, "необходимо поддержать Украину против агрессии со стороны РФ", которая, убежден он, "не должна получать выгоду от агрессии".

Эстония уже предоставила Украине более 400 млн евро военной помощи, что составляет более 1% ВВП. Ранее Таллинн передал Киеву противотанковые ракеты Javelin, гаубицы, артиллерийские боеприпасы, противотанковые мины, противотанковые гранатометы, минометы, транспортные средства, средства связи, полевые госпитали, медикаменты, средства индивидуальной защиты и сухие пайки.

На днях США подтвердили подготовку нового пакета военной помощи для Украины на 200 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что правительство Болгарии одобрило проект соглашения между Министерствами внутренних дел Болгарии и Министерством обороны Украины о безвозмездном предоставлении 100 БТР.