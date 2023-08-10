США выделили еще $2 млн для украинского бизнеса: кто может получить от 35 до 150 тысяч

Агентство США по международному развитию (USAID) выделило 2 миллиона долларов на гранты украинскому бизнесу для быстрого переучивания и трудоустройства новых работников в приоритетных секторах экономики, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

В рамках программы "Конкурентоспособная экономика Украины" будет предоставлено около 20 грантов от 35 до 150 тыс дол.

Подать заявку могут малые и средние предприятия, бизнес-ассоциации, неправительственные организации, бизнес-сообщества и другие организации по развитию предпринимательства.

Приоритетом программы является обучение предпринимательству и профессиональным навыкам в машиностроении, электротехническом производстве, логистике, производстве товаров мебельной, текстильной и других перерабатывающих отраслей, сфере индустриального дизайна и индустрии моды, развитию навыков для экспорта и международной торговли.

Заявки на участие в программе будут приниматься до 1 декабря 2023 (включительно) поэтапно с тремя дедлайнами: 28 августа, 16 октября, 1 декабря 2023 года.

Подробная информация по подаче заявки, необходимых документов и условий отбора — по ссылке﻿.

Напоминаем:

Международная гуманитарная организация Help – Hilfe zur Selbsthilfe оказывает грантовую помощь предпринимателям, ставшим внутренне перемещенным лицам, а также пострадавшему от войны микробизнесу.