ВАКС арестовал помощника нардепа Гунько с возможностью внесения залога

Высший антикоррупционный суд 10 августа арестовал помощника народного депутата Анатолия Гунько с возможностью освобождения под залог в 2 млн грн, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

"Следственный судья Высшего антикоррупционного суда избрал помощнику народного депутата, которого накануне разоблачили на получении неправомерной выгоды за предоставление частному предпринимателю в аренду государственных земель, меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 2 млн грн залога" , — говорится в сообщении.

Как сообщалось, 9 августа Высший антикоррупционный суд избрал Анатолию Гунько меру пресечения в виде ареста на два месяца с возможностью выйти за залог.

8 августа правоохранители задержали на взятке народного депутата от "Слуги народа" Анатолия Гунько.

По данным следствия, Гунько в сговоре со своим помощником Игорем Калиниченко, подарившим нардепу часы Breguet стоимостью более $10 тыс., и еще одним сообщником Владимиром Ивасиком требовали и получили взятку от представителя аграрного предприятия ООО "Агроформ-2019" Никулина.

Деньги они получили за предоставление государственных земель на обработку. Этими землями пользуются опытные хозяйства из структуры Национальной академии аграрных наук. В частности, речь шла о ДГ "Тучинское", расположенном в селе Тучин Ровенской области. Как утверждал прокурор, за каждый 1 га земли нужно было заплатить $130. В общей сложности речь шла о 1700 га за $221 тыс. Из этой суммы необходимо было передать задаток в $85 тыс., а остальное – после уборки урожая.