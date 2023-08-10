Представители Украины и США обсудили ситуацию на фронте и оборонное сотрудничество

Представители Украины и США в формате видеоконференции обсудили ситуацию на фронте и оборонное сотрудничество, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Офис президента.

В разговоре приняли участие представители военно-политического руководства Украины и США.

Глава Офиса главы государства Андрей Ермак поблагодарил Соединенные Штаты за весомую помощь Украине на всех уровнях, которая является жизненно важной для нашей армии и людей.

Валерий Залужный и командующие ОСУВ ознакомили американскую сторону с текущей ситуацией на фронте, отдельно уделили внимание наступательным действиям украинских войск на важных участках.

Было акцентировано на ключевых потребностях сил обороны, а также на необходимости усиления защиты украинских городов и инфраструктуры от российских воздушных атак.

В ОП отмечают, что "представители американской стороны засвидетельствовали свое большое уважение к героизму украинского народа и заверили, что поддержка Украины со стороны США будет продолжаться столько, сколько потребуется".