МВД: Азербайджан будет проводить тренинги для украинских саперов
Азербайджан будет проводить тренинги для украинских саперов, сообщает Украинская правда.
Об этом говорит сообщение МВД Украины.
10 августа во время встречи заместителя главы МВД Богдана Драпьятого с азербайджанской делегацией во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджана в Украине Сеймуром Мардалиевым стороны обсудили организацию будущих тренингов на территории Азербайджана для обмена опытом в вопросе гуманитарного разминирования.
Во время встречи Мардалиев заявил, что "Азербайджан присоединяется к списку стран, которые будут проводить тренинги для украинских специалистов в сфере разминирования".
Перед этим Драпятый заявил, что в результате военной агрессии РФ ориентировочно 174 тысячи квадратных километров потенциально загрязнены минами и другими взрывоопасными предметами.
Также нуждаются в очистке от мин и других взрывоопасных предметов около 14 тысяч квадратных километров акваторий водоемов Украины.