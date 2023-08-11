В РФ веерные отключения электроэнергии

Российская электроэнергетика на фоне жары показывает "сложности" как в работе единой энергосистемы в целом, так и по регионам.﻿ Об этом сообщает российское минэнерго, передает "Интерфакс".

"Пиковые нагрузки в единой энергосистеме сопровождались снижением мощности тепловых и атомных электростанций из-за особенностей работы как самого генерирующего оборудования, так и его систем охлаждения. Ситуация существенно осложнялась повышенным объемом аварийных и неплановых ремонтов энергообъектов" , - говорится в сообщении ведомства.

О характере возникших проблем можно судить по сообщениям главы Дагестана Сергея Меликова.

"Череда жарких дней снова привела к веерным отключениям и авариям. Много дагестанских семей остались без света, и какими бы объективными ни были причины, людям от этого не легче" , - написал он.

Модернизацию сетей он назвал первой необходимостью для региона. Однако признал, что для этого нет средств.

"Необходимо посмотреть правде в глаза: объемы работ и средств, которые позволят решить проблемы граждан, 30 лет страдающих от низкого качества электроснабжения, слишком велики, чтобы мы могли обещать достичь поставленной цели уже завтра. Но в ближайшие несколько лет мы эту проблему решим" , - подчеркнул Меликов.

Сообщения минэнерго РФ более обтекаемы. В частности, говорится о высокой "аварийности на фоне высокого потребления".

Так, аварийность показывает объединенная энергосистема востока страны, где возник дефицит в системе.

Согласно сообщению российского минэнерго, россиянам обещают покрыть дефицит за счет увеличения загрузки ГЭС. Но вместе с тем, в сообщении ведомства говорится о необходимости соблюдения правил использования водных ресурсов, что ограничивает работу ГЭС.

В конечном счете Россия вынужденно прибегла к ограничению перетока мощности в Китай.

"Все в конечном итоге привело к необходимости ограничения перетока мощности в Китай по ВЛ "Амурская - Хэйхэ" до 100-200 МВт" , - говорится в сообщении "Интефакса".

При этом, как отмечает агентство, минэнерго РФ не обозначает срок действия этого ограничения.

Напоминаем, украинская энергосистема, поврежденная в результате российских ракетных и дроновых атак, до сих пор не восстановившая свои мощности, обходится без веерных отключений.

В частности, энергосистему балансируют импортом электроэнергии из стран ЕС.

Так, например, во вторник, 9 августа, осуществлялся импорт электроэнергии из Словакии почти в течение всех суток с максимальной мощностью до 350 МВт, а также с 9:00 до 10:00 и с 17:00 до 23:00 из Молдовы до 208 МВт.

Как известно, украинская энергосистема работает в условиях, когда количество электростанций в работе ограничено. Продолжаются масштабные ремонты на многих тепловых электростанциях, а также в плановых ремонтах - часть атомных энергоблоков. Это существенно ограничивает возможность обеспечивать растущее потребление, особенно в вечерние часы.

Укрэнерго систематически призывает украинцев к экономному использованию электроэнергии. В частности, просит с 16:00 до 23:00:

кондиционер заменить на более экономный вентилятор. Если это невозможно, то охлаждать помещение не ниже 23˚С.

выключать мощные электроприборы или пользоваться ими по очереди;

переносить пользование на утренние или ночные часы суток, тех приборов где это возможно (стиралка, посудомойка, бойлер);

выключать свет, когда выходишь из комнаты.

При этом, например, в субботу, 5 августа, был максимум потребления за все выходные лета. По сравнению с предыдущими выходными он был на 10,7% выше. Для энергосистемы это мощность более 5 тепловых энергоблоков, которые должны были дополнительно включиться.

Максимум потребления был на 1,5% выше, чем в рабочий день пятницы, что нетипично для выходных. Причина - аномальная жара и активное использование кондиционеров.